Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in Trulben

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Trulben (Südwestpfalz) (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen (26.05.2026) in der Hauptstraße ereignet hat. Ein in Höhe der Hausnummer 85 am rechten Fahrbahnrand geparkter Transporter wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Nach den aktuellen Erkenntnissen fuhr der Unfallverursacher zwischen 07.30 - 09.45 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Trulbermühle kommend in Fahrtrichtung Vinningen. Beim Vorbeifahren touchierte er den geparkten Wagen. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel sowie am vorderen linken Kotflügel. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Die Polizei Pirmasens bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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