POL-PDPS: Drogenfahrt mit E-Scooter
Zweibrücken (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Zweibrücken am unteren Hornbachstaden wurden am Samstagabend gegen 19:30 Uhr bei einem 39-jährigen E-Scooter-Fahrer Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf mehrere Stoffgruppen. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wird nun ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. |pizw
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