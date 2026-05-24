POL-PDPS: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss
Zweibrücken (ots)
Samstagnacht gegen 23:30 Uhr konnte der 23-jährige BMW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle am Goetheplatz in Zweibrücken keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss sich nun wegen mehreren strafrechtlichen Vergehen verantworten. |pizw
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