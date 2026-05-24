POL-PDPS: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots) - Am Samstagmittag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt am Zentralen Busbahnhof in Zweibrücken zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter habe die Geldbörse der 83-jährigen Geschädigten in einem unbeobachteten Moment aus ihrem Einkaufskorb entwendet, welcher sich in ihrem Einkaufswagen befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

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