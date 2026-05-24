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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Samstagnacht gegen 23:30 Uhr konnte der 23-jährige BMW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle am Goetheplatz in Zweibrücken keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und stand zudem unter dem Einfluss von Cannabis. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss sich nun wegen mehreren strafrechtlichen Vergehen verantworten. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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