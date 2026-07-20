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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Gartencenter

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag (19.07.2026) kam es in der Straße Runde Wiese in Himmelsthür zu einem Einbruch in das dortige Gartencenter.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gegen 02:20 Uhr gewaltsam Zutritt in den Markt. Mutmaßlich durch eine ausgelöste Alarmanlage wurden sie offenbar vertrieben.

Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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