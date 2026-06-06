Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth ermittelt in zwei Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / LAMSPRINGE (erb). Am Freitagnachmittag, 05. Juni 2026, zog die Polizei Bad Salzdetfurth zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr.

Kurz vor 16:00 Uhr wurde dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth ein Fahrradfahrer gemeldet, der an der Hildesheimer Straße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Groß Düngen in einem Straßengraben liegen sollte. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 70-Jährige unverletzt geblieben war. Nach bisherigen Erkenntnissen war er jedoch aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit dem Fahrrad in den Graben gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Um 17:13 Uhr ging bei der Polizei ein weiterer Hinweis ein. Demnach sollte ein Pkw auf der Landesstraße 466 bei Lamspringe in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sein. Das Fahrzeug konnte wenig später in der Ahornallee in Lamspringe durch eine Funkstreifenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Bei der 58-jährigen Fahrerin nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille.

Gegen beide Beschuldigte wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur gerichtsfesten Bestimmung der Alkoholkonzentration wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Ergebnisse der Blutuntersuchungen liegen derzeit noch nicht vor.

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