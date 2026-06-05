Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am 05.06.2026 wurde zwischen 06:55 Uhr und 15:05 Uhr in der Gabelsbergerstraße in Alfeld vor der dortigen Kindertagesstätte ein ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellter schwarzer Fiat Sedici auf bislang unbekannte Weise beschädigt.

Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

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