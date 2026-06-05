Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Föhrste und Röllinghausen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Föhrste (hel) - Am 05.06.2026 gegen 14:55 Uhr befuhr ein Pkw die Verbindungsstraße zwischen Föhrste und Röllinghausen in Fahrtrichtung Röllinghausen. Hinter der Leinebrücke überholte er den Führer eines Kleinkraftrades, welcher die Straße ebenfalls aus Richtung Föhrste kommend befuhr. Während des Überholvorganges scherte das Kleinkraftrad unangekündigt nach links aus, um linksseitig auf dem abgeflachten Gehweg zu halten, wobei er gegen den neben ihm auf inzwischen gleicher Höhe befindlichen Pkw stieß.

Durch den Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden am Pkw. Der Führer des Kleinkraftrades stürzte infolge der Kollision nicht und blieb unverletzt.

Nachdem beide Unfallbeteiligten vor Ort anhielten, alarmierte der Führer des Pkw die Polizei. Noch bevor diese vor Ort eintreffen konnte, entfernte sich der Führer des Kleinkraftrades eben mit diesem in Richtung Föhrste zurück, ohne sich zugunsten des verbleibenden Unfallbeteiligten um die Schadensregulierung zu bemühen.

Bei dem genutzten Kleinkraftrad handelt es sich um ein Modell der Marke "Simson", Baureihe "S". Der genaue Fahrzeugtyp ist derzeit nicht bekannt. Das Kleinkraftrad ist türkis-hellgrün. Ein Kennzeichen war zum Unfallzeitpunkt nicht angebracht. Der Fahrzeugführer trug einen grünen Militärhelm, augenscheinlich ein Stahlhelm.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kleinkraftrad sowie dessen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

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