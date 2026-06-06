Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum, Morgenstern (mak). Am 06.06.2026, gegen 01:15 Uhr, kommt es in der Straße Morgenstern zu einem Einbruchdiebstahl in ein dortiges Einfamilienhaus. Vermutlich zwei, bislang unbekannte, Täter gelangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt. Dort wurden sie durch die im Haus befindliche Bewohnerin überrascht. Anschließend flüchten die Täter durch das zuvor beschädigte Fenster in unbekannte Richtung und ohne Diebesgut. Am Fenster entsteht ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen (u.a. verdächtige Kfz) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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