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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum, Morgenstern (mak). Am 06.06.2026, gegen 01:15 Uhr, kommt es in der Straße Morgenstern zu einem Einbruchdiebstahl in ein dortiges Einfamilienhaus. Vermutlich zwei, bislang unbekannte, Täter gelangen durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt. Dort wurden sie durch die im Haus befindliche Bewohnerin überrascht. Anschließend flüchten die Täter durch das zuvor beschädigte Fenster in unbekannte Richtung und ohne Diebesgut. Am Fenster entsteht ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen (u.a. verdächtige Kfz) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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