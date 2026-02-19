POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15- Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (17.02.2026, gegen 5:30 Uhr) fing ein Mercedes im Bereich eines Reifens an zu brennen. Das Auto war auf einem Firmenparkplatz an der Einmündung zur Bruchwiesenstraße abgestellt, als es aus bislang ungeklärter Ursache anfing zu brennen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor das gesamte Fahrzeug anfing zu brennen. Dennoch muss von einem Totalschaden ...

mehr