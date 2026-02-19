POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15- Jährigen
Harthausen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 19.09.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6121130
Die am 19.09.2025 vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten in Ungarn angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
