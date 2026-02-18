POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (18.02.2026, 0 Uhr) beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter sich Zugang zu einem geparkten BMW M3 in der Pettenkofer Straße verschaffen wollte. Als der Autodieb dies bemerkte, rannte er weg. Der Zeuge konnte noch einen weiteren Mann in der Nähe sehen. Vermutlich versuchten die Männer das die Keyless-Go-Technik des Fahrzeuges zu überwinden, um das Auto zu stehlen. Dank des aufmerksamen Zeugen gelang dies jedoch nicht. Wenn ...

