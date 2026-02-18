POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagnachmittag (17.02.2026), gegen 15:15 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Radfahrer auf dem Radweg entlang der K11 gegen ein Auto, welches an der Einmündung eines landwirtschaftlichen Wegs hielt. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
