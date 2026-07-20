Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Bockenem

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am 20. Juli 2026 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth um 20:46 Uhr ein versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Volkersheimer Stieg in 31167 Bockenem gemeldet.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten Hebelspuren an der Hauseingangstür fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Wohnungstüren im Inneren des Hauses waren augenscheinlich unbeschädigt.

Der Tatzeitraum lässt sich derzeit grob auf die vergangenen fünf Tage eingrenzen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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