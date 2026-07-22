Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen zu körperlicher Attacke

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim sucht mögliche Zeugen zu einem Vorfall, der sich gestern Nachmittag (21.07.2026) in der Parkanlage Marienfriedhof ereignet haben soll.

Passanten wählten gegen 15:45 Uhr den Notruf, nachdem ein 30-jähriger Mann den Hauptbahnhof mit Verletzungen im Gesicht betreten hatte. Gegenüber einer eingesetzten Streifenbesatzung gab der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann anschließend an, zuvor in dem Park von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen worden zu sein. Was sich dort genau zugetragen haben soll, ist derzeit noch weitestgehend unklar. Darüber hinaus konnte das mutmaßliche Opfer keine nähere Beschreibung zu den Tatverdächtigen abgeben.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 30-Jährigen und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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