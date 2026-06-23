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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen/Hockenheim: Tödlicher Unfall auf dem Hockenheimring

Aalen (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 18:45 Uhr auf dem Hockenheimring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-Jähriger Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Aalen tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen nahm der 53-Jährige an einem dienstlichen Fahrsicherheitstraining teil. Hier kam er mit seinem dienstlichen Motorrad in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und kollidierte im Anschluss mit einer Reifenwand. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Das Polizeipräsidium Aalen trauert gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mannheim um unseren verstorbenen Kollegen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen sowie seinen Kolleginnen und Kollegen.

Durch die Polizeistiftung Baden-Württemberg wurde ein Spendenkonto für die Hinterbliebenen eingerichtet. Das Spendenkonto lautet:

Polizeistiftung des Landes Baden-Württemberg IBAN: DE59 6005 0101 0405 9604 84 Baden-Württembergische Bank BIC: SOLADEST600 Verwendungszweck: Trauerfall PP Aalen

(Hinweis für mögliche Spender: Spenden mit dem Verwendungszweck "Trauerfall PP Aalen" werden in der Folge von der Polizeistiftung Baden-Württemberg gesammelt und anschließend an die Angehörigen der Familie überwiesen. Bitte beachten Sie, dass die Polizeistiftung Baden-Württemberg für diese zweckgebunden Spenden leider keine Spendenbescheinigungen ausstellen kann.)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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