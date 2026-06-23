POL-AA: Ostablkreis: Diebstahl von Pedelec
Aalen (ots)
Hüttlingen: Pedelec entwendet
In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde vor einer dortigen Garage in der Turnstraße ein anthrazitgraues Orbea-Rice Pedelec mit silberner Aufschrift ORBEA im Wert von 1800 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.
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