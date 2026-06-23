POL-AA: Ostablkreis: Diebstahl von Pedelec

Aalen (ots) - Weinstadt-Großheppach: Einbruch Am Montag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 22:20 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in eine Wohnung in der Grunbacher Straße ein und entwendete aus dieser eine geringe Bargeldsumme. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise. ...

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