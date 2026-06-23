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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostablkreis: Diebstahl von Pedelec

Aalen (ots)

Hüttlingen: Pedelec entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde vor einer dortigen Garage in der Turnstraße ein anthrazitgraues Orbea-Rice Pedelec mit silberner Aufschrift ORBEA im Wert von 1800 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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