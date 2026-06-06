Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: gestohlener E-Scooter
Heiligenstadt (ots)
Am 05.06.2026 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 19:35 Uhr bis 21:30 Uhr in Heiligenstadt / Bahnhofsplatz einen schwarzen E-Scooter der Marke "Zamelux Green". An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 525 KRN angebracht. Der Scooter war neben dem Bahnhofsgebäude am Fahrradständer ordnungsgemäß gesichert abgestellt. Der Beuteschaden beträgt etwa 280,-EUR. Eine Anzeige wurde aufgenommen.
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