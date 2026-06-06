LPI-NDH: gestohlener E-Scooter

Nordhausen (ots) - Aus dem Stadtgebiet der Rolandstadt berichtete zuletzt die Landespolizeiinspektion Nordhausen mehrfach über einen 33-Jährigen, der mit vielen begangen Straftaten auffällig geworden ist, wie auch am 13. Mai im folgenden Beitrag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6274531 Allein im Mai wurden insgesamt 16 Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, was zur Folge hatte, dass im ...

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