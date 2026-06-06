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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: gestohlener E-Scooter

Heiligenstadt (ots)

Am 05.06.2026 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 19:35 Uhr bis 21:30 Uhr in Heiligenstadt / Bahnhofsplatz einen schwarzen E-Scooter der Marke "Zamelux Green". An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 525 KRN angebracht. Der Scooter war neben dem Bahnhofsgebäude am Fahrradständer ordnungsgemäß gesichert abgestellt. Der Beuteschaden beträgt etwa 280,-EUR. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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