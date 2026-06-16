Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Pkw-Fahrer fährt entgegen der Einbahnstraße - Hinweise auf gefälschten Führerschein

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Weinbergstraße

14.06.2026, 18.45 Uhr

Am Sonntagabend befuhr ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Pkw durch Helmstedt, obwohl er aufgrund alkoholischer Beeinflussung nicht mehr dazu in der Lage war.

Einer Streifenbesatzung fiel gegen 18.45 Uhr ein VW Passat auf, der von der Vorsfelder Straße nach rechts in die Teichstraße abbog und diese entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und folgten dem Pkw. Nachdem der Passat-Fahrer weiter über die Walbecker Straße und die Nordstraße gefahren war, konnte er schließlich in Höhe der Einmündung zur Weinbergstraße angehalten werden.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde.

Bei der Überprüfung des vorgezeigten Führerscheins ergaben sich Hinweise, dass dieser gefälscht war. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zudem wurde dem Fahrer bis auf Weiteres das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 53-Jährige entlassen und es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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