Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Rostocker Straße

09.06.2026, 17.00 Uhr bis 10.06.2026, 07.15 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

10.06.2026, 01.35 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Robert-Schumann-Straße 10.06.2026, 23.45 Uhr

Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuss-Straße 10.06.2026, 17.00 Uhr bis 11.06.2026, 06.51 Uhr

Wolfsburg, Laagberg, Samlandweg

11.06.2026, 00.29 Uhr

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in fünf Kindertagesstätten in den Wolfsburger Ortsteilen Laagberg, Detmerode und Westhagen ein und entwendeten einen Safe und Bargeld.

In der Nacht zu Mittwoch meldete ein Zeuge gegen 01.35 Uhr der Polizei, nachdem er Geräusche in der Kita im Stralsunder Ring bemerkt hatte. Als er in Richtung des Grundstücks ging, sah er, dass drei Personen von dem Grundstück flüchteten und mit einem dunklen Pkw davonfuhren.

Bei der Tatortaufnahme ergab sich, dass die Täter sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Objekt verschafft und die Räumlichkeiten durchsucht hatten. Die Täter wurden augenscheinlich durch den Zeugen gestört und ließen von weiteren Handlungen ab.

Am Mittwochmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Rostocker Straße, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten das Gebäude durchsucht und waren mit einem kleinen Safe geflüchtet. Der geöffnete Safe wurde am Mittwochvormittag von einem Zeugen in einem Waldstück in der Nähe der Braunschweiger Straße gefunden und nach der Spurensicherung an die Eigentümer ausgehändigt.

Am Mittwochabend verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er in dem Kindergarten in der Robert-Schumann-Straße Taschenlampenlicht bemerkt hatte und mehrere Personen im Anschluss mit einem dunklen Fahrzeug weggefahren waren. Eine nähere Inaugenscheinnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten ergab, dass die Täter sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchsucht hatten. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt.

In der Nacht zu Donnerstag rief ein Zeuge beim Notruf der Polizei an und teilte mit, dass auf dem Gelände des Kindergartens im Samlandweg Personen gewesen seien und er in den Räumen Taschenlampenlichter gesehen habe.

Die Polizei fuhr umgehend mit mehreren Streifenwagen zur genannten Anschrift und umstellte das Objekt. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten konnte keine Person festgestellt werden. Bei der Begehung stellte sich heraus, dass unbekannte Täter gewaltsam in die Kita eingebrochen waren und die Räume durchsucht hatten.

Eine Mitarbeiterin der Kita in der Theodor-Heuss-Straße bemerkte am Donnerstagmorgen ebenfalls einen Einbruch. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft und vorgefundenes Bargeld entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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