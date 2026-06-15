Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführer entzieht sich Verkehrskontrolle und flüchtet vor Polizei - mehrere Personen werden gefährdet

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Braunschweiger Tor

13.06.2026, 17:00 - 17:10 Uhr

Ein 32-Jähriger Fahrzeugführer entzog sich am frühen Samstagabend einer Verkehrskontrolle der Polizei und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit, wobei er andere Verkehrsteilnehmende gefährdete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Helmstedt bemerkte einen grauen Audi A4, der vor ihnen auf der Straße Braunschweiger Tor in Richtung B1 an einer roten Ampel stand und auf Grünlicht wartete. Die Beamten entschlossen sich, bei dem Fahrzeug eine anlassunabhängige Verkehrskontrolle durchzuführen.

Als sie dem Fahrzeugführer durch deutliche Anhaltesignale zu verstehen gaben, dass er das Fahrzeug hinter der Ampel anhalten solle, stellten sie fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen 32 Jahre alten, polizeilich bekannten Helmstedter handelte, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Als die Ampel schlussendlich Grünlicht anzeigte, bog der 32-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit nach links in Richtung B244 ab. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, folgten dem Audi mit ausreichendem Abstand. Die Fahrt erstreckte sich zunächst über die B244 und K 63 in Richtung Büddenstedt. Währenddessen überholte der Audi-Fahrer die vor ihm fahrenden Fahrzeuge, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmende konnten nur durch starkes Abbremsen einen Frontalzusammenstoß verhindern. Auch innerhalb der Ortschaft Büddenstedt reduzierte er die Geschwindigkeit nicht. Ein Fußgänger, der in der Straße Am Tagebau unterwegs war, musste dem Fahrzeug ausweichen, um nicht von ihm erfasst zu werden.

Der 32-Jährige setzte seine Fahrt daraufhin mit weiterhin massiv überhöhter Geschwindigkeit über die K63 und B244 in Richtung Schöningen fort, bevor er in Höhe eines Waldstückes rechts in einen Feldweg abbog. Ein dort spazierender Fußgänger mit Hund konnte sich und sein Tier nur durch einen beherzten Sprung in den Graben retten und so einer Kollision entgehen. Der Audi-Fahrer fuhr trotz dessen ungebremst weiter, bis das Fahrzeug aufgrund der witterungsbedingten Beschaffenheit des Feldweges letztendlich zum Stillstand kam.

Der 32-Jährige flüchtete daraufhin fußläufig in das nahegelegene Waldgebiet. Eine mit Unterstützung eines Polizeihubschrauber durchgeführte Absuche des Waldes führte nicht zum Ergreifen des flüchtigen Fahrzeugführers.

Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen, welche vor Ort durch die Polizeibeamten kontrolliert wurden. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der PKW weder zugelassen noch versichert war. Darüber hinaus handelte es sich bei den angebrachten Kennzeichen um Totalfälschungen. Der Audi A4 wurde in der Folge durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt.

Die Polizei bittet alle Personen, die durch die rücksichtslose Fahrt des Audi-Fahrers gefährdet worden sind, sich unter der Rufnummer 05351-5210 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

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