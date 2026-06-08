Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall zwischen Zweiradfahrerinnen - Verursacherin entfernt sich vom Unfallort

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Lange Straße

05.06.2026, 09.55 Uhr

Am Freitagmorgen wurde eine 90-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall leicht verletzt. Die den Unfall verursachende Fahrradfahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr die 90-Jährige mit ihrem Pedelec die Lange Straße in Richtung Obere Tor. Plötzlich fuhr eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Fahrrad von einem zwischen einer Eisdiele und einer Bank Grundstück vom Gehweg auf die Fahrbahn und kreuzte den Weg der Pedelec-Fahrerin. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Radfahrerinnen kamen dabei zu Fall.

Während die Unbekannte aufstehen konnte, blieb die ältere Dame verletzungsbedingt liegen. Während sich ein weiterer Radfahrer um die Verletzte kümmerte, fuhr die Fahrradfahrerin in Richtung Helmstedter Straße davon.

Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Die unbekannte Radfahrerin wird von Zeugen auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Sie hatte kurze Haare ("Igelhaarschnitt"), war dunkel gekleidet und fuhr vermutlich ebenfalls ein Pedelec.

Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/80970 zu melden.

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