Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Wolfsburg (ots)

Am heutigen Tage, gegen 00.23 Uhr, befand sich der 19 -jährige Wolfsburger mit syrischer Herkunft im polizeilichem Gewahrsam nachdem er zuvor im alkoholisiertem Zustand zwei andere männliche Personen im Wolfsburger Innenstadtbereich verletzt hatte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung sollte er nun bei der Polizei in eine entsprechende Zelle verbracht werden. Dies versuchte der heranwachsende Mann zu verhindern und wollte sich aus der Zelle entfernen, wobei er einem 26-jährigen Polizeikommissar von der Polizei Wolfsburg am Arm ergriff und diesen gegen den Türrahmen stieß. Der Polizeibeamte wurde dabei leicht verletzt und verblieb im Dienst. Zusätzlich zur o.a. Straftat erwartet den Beschuldigten nun auch ein Verfahren wegen Tätlichen Angriffes auf einen Vollstreckungsbeamten.

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