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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - PKW touchiert E-Scooter-Fahrer

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Mariental, Bundesstraße 244

31.05.2026, 01:45 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter-Fahrer kam es in der Nacht zum 31.05.2026 auf der B244 bei Mariental. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein 17-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrer die B244 von Helmstedt aus kommend in Richtung Querenhorst. In der langgezogenen Linkskurve zwischen dem sogenannten "Rastplatz am Bärendenkmal" und dem Einmündungsbereich zur Straße Berliner Platz, näherte sich ihm plötzlich von hinten ein PKW. Als das Fahrzeug an dem E-Scooter-Fahrer vorbeifuhr, touchierte es den Roller seitlich, woraufhin der 17-Jährige zu Fall kam. Der unbekannte Fahrer des PKW bremste kurz ab, setzte seine Fahr danach aber unvermittelt mit erhöhter Geschwindigkeit fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen sowie die Regulierung des entstandenen Schadens am E-Scooter zu kümmern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 53 57 / 99 22 60 bei der Polizei in Grasleben zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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