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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann überrumpelt Seniorin und entwendet ihre Goldkette - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße

10.06.2026, 12.05 Uhr

In der Breslauer Straße entwendete ein unbekannter Täter am Mittwochmittag die Halskette einer älteren Dame und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Seniorin verließ vergangenen Mittwoch zur Mittagszeit mit ihrem Rollator den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses und ging einige Schritte. Plötzlich wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte forderte die Seniorin auf, stehen zu bleiben, da er etwas für sie habe.

Als sich die ältere Dame zu dem Mann umdrehte, legte dieser ihr unvermittelt eine Kette um den Hals und entfernte sich danach sofort. Die Seniorin war völlig überrumpelt und ging nach Hause. Erst zwei Tage später vertraute sich die ältere Dame ihren Angehörigen an. Dabei stellte sich heraus, dass der Unbekannte beim Anlegen der Kette die Halskette der Seniorin entwendet hatte.

Der Täter war etwa 1,70 Meter groß, hatte dunkelbraune kurze Haare und entsprach einem südeuropäischen Erscheinungsbild. Er sprach mit starkem Akzent und trug eine graue Hose.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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