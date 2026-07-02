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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisstem 78-Jährigen aus Solms

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Giessen (ots)

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Solms/Lahn-Dill-Kreis: Seit Samstag wird der 78-jährige Hansjörg Robert S. aus Solms vermisst. Die Polizei Lahn-Dill bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Der Vermisste ist etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und wiegt circa 70 Kilogramm. Er hat kurze graubraune Haare sowie einen kurz getrimmten Vollbart. Beim Autofahren trägt er eine Brille. Angaben zu der von ihm getragenen Kleidung liegen derzeit nicht vor.

Herr S. ist mit einem schwarzen Fiat 500 mit dem amtlichen Kennzeichen DIL-R 281 unterwegs.

Die Polizei fragt:

- Wer hat Hansjörg Robert S. seit Samstag gesehen? - Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort oder zu dem schwarzen Fiat 500 mit dem Kennzeichen DIL-R 281 geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer [06441-9180] oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (B.S.)

Guido Rehr, Pressesprecher

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