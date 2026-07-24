Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter und Polizeibeamter aus

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH - (jpm) Zwei Betrüger haben sich am Mittwoch (22.07.2026) gegenüber einer Seniorin aus Bad Salzdetfurth als Bankmitarbeiter sowie als angeblicher Polizist ausgegeben und so Bargeld als auch Wertgegenstände erbeutet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge rief ein Täter mittags bei der Geschädigten an und stellte sich als Angehöriger einer Bank vor. Der Unbekannte soll von Unstimmigkeiten auf dem Konto der Frau berichtet und sie in ein längeres Gespräch verwickelt haben. Während des Telefonats soll ein weiterer Betrüger an der Tür der Rentnerin geklingelt haben, der vorgegeben habe, von der Polizei zu sein. Nach Betreten des Hauses habe der Mann die Seniorin zu ihren Vermögenswerten ausgefragt und sich diese zeigen lassen. Währenddessen soll der vermeintliche Bankmitarbeiter am Telefon weiter auf die Frau eingeredet haben. Diesen Umstand habe der falsche Beamte ausgenutzt und sei mit Geld und mehreren Wertgegenständen verschwunden.

Eine Nachbarin der Seniorin alarmierte anschließend die Polizei, die umgehend mit mehreren Streifenwagen nach dem Betrüger fahndete, diesen jedoch nicht mehr antreffen konnte.

Der Mann soll um die 30 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß und korpulent sein sowie kurze dunkle Haare haben. Er soll mit einer dunklen Hose sowie einer dunklen Jacke, mit einem mutmaßlichen T-Shirt darunter bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zu der Person oder einem Fahrzeug, das der Mann womöglich nutzte, machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden. Dabei geht es insbesondere um folgende Straßen: Dörenberg, Elsa-Brandström-Straße, Martin-Luther-Straße, Breslauer Straße und Hainholz.

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