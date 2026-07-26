PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstählen aus Pkw im Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). Am Sonntagnachmittag (26.07.2026) kam es im Bereich der Gemeinde Lamspringe zu zwei Diebstahlsdelikten aus Kraftfahrzeugen.

Zwischen 15:20 Uhr und 15:55 Uhr wurde die Scheibe eines Pkw eingeschlagen, der schräg gegenüber dem Parkplatz "Schwarzes Holz" an der Landesstraße 466 zwischen Lamspringe und Glashütte abgestellt war. Anschließend entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus dem Fahrzeug.

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:45 Uhr wurde die Scheibe eines weiteren Pkw eingeschlagen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Straße "Am Wasserwerk" abgestellt. Im Anschluss wurde der Pkw geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 01:51

    POL-HI: Polizei beschlagnahmt gefälschten Führerschein

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (erb). Am Samstagabend, 25. Juli 2026, kontrollierte die Polizei Bad Salzdetfurth gegen 22:30 Uhr einen Pkw in der Allensteiner Straße in 31167 Bockenem. Während der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß mit Kinderrückhaltesystemen gesichert waren. Im weiteren Verlauf händigte der 27-jährige Fahrer den Beamten einen ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 15:30

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt alkoholisierten Radfahrer

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (lud) Am 23.07.2026, gegen 21:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Radfahrer, welcher in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Radfahrer aus der Gemeinde Lamspringe unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest, welcher 1,94 ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:15

    POL-HI: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter und Polizeibeamter aus

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH - (jpm) Zwei Betrüger haben sich am Mittwoch (22.07.2026) gegenüber einer Seniorin aus Bad Salzdetfurth als Bankmitarbeiter sowie als angeblicher Polizist ausgegeben und so Bargeld als auch Wertgegenstände erbeutet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge rief ein Täter mittags bei der Geschädigten an und stellte sich als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren