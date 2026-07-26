Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstählen aus Pkw im Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). Am Sonntagnachmittag (26.07.2026) kam es im Bereich der Gemeinde Lamspringe zu zwei Diebstahlsdelikten aus Kraftfahrzeugen.

Zwischen 15:20 Uhr und 15:55 Uhr wurde die Scheibe eines Pkw eingeschlagen, der schräg gegenüber dem Parkplatz "Schwarzes Holz" an der Landesstraße 466 zwischen Lamspringe und Glashütte abgestellt war. Anschließend entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus dem Fahrzeug.

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:45 Uhr wurde die Scheibe eines weiteren Pkw eingeschlagen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Straße "Am Wasserwerk" abgestellt. Im Anschluss wurde der Pkw geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

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