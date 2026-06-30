PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mann nach Gewalttat in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Am späten Montagabend kam es in einer Wohnung im Stadtteil Huchenfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde gegen 23:30 Uhr dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim mitgeteilt, dass es zu einer Auseinandersetzung in der Industriestraße gekommen sei.

Der Tatort wurde unverzüglich durch mehrere Funkstreifenbesatzungen angefahren. Ein 46-jähriger Geschädigter befand sich vor einem Wohngebäude und hatte blutende Verletzungen. Der 35-jährige Tatverdächtige befand sich noch in der Wohnung des 46-Jährigen und konnte in dieser widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Streit zwischen den Beteiligten. Unvermittelt soll der 35- Jährige den Geschädigten mittels eines Messers angegriffen und verletzt haben. Dem Geschädigten gelang die Flucht aus der Wohnung. Der 46-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischen den Beteiligten bestand eine lose Vorbeziehung. Beweismittel konnten sichergestellt werden, darunter das mutmaßliche Tatmittel.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und Fluchtgefahr, welcher auch in Vollzug gesetzt wurde. Der 35-Jährige mit nordmazedonischer Staatsangehörigkeit wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 12:52

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nach Betrug mit Uhren in Haft: Polizei sucht weitere Geschädigte

    Calw (ots) - Beamte des Polizeireviers Calw konnten am 25.06.2026 einen Mann festnehmen, der minderwertige Uhren zu einem hohen Preis verkauft hat. Bereits am Freitag, den 19.06.2026, wollte ein Unbekannter auf einem Supermarktparkplatz in Calw-Stammheim einem 47-jährigen Mann eine angeblich hochwertige Uhr verkaufen. Der Verkäufer gab an, dass er als Mitarbeiter ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:33

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw landet bei Verkehrsunfall auf Dach

    Pforzheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ist es am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 562 bei Pforzheim gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr gegen 7:40 Uhr eine 77-jährige Nissan-Fahrerin von Pforzheim in Richtung Büchenbronn. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:57

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Küchenbrand in Einfamilienhaus

    Horb am Neckar (ots) - Ein Küchenbrand im Stadtteil Mühlen hat am Samstagmittag einen Sachschaden von etwa 100.000EUR verursacht. Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Gegen 12:10 Uhr brach das Feuer im Erdgeschoss des Einfamilienhauses im Bereich der Küche aus. Als mutmaßliche Brandursache gilt nach aktuellem Ermittlungsstand eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren