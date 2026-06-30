Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mann nach Gewalttat in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Am späten Montagabend kam es in einer Wohnung im Stadtteil Huchenfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde gegen 23:30 Uhr dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim mitgeteilt, dass es zu einer Auseinandersetzung in der Industriestraße gekommen sei.

Der Tatort wurde unverzüglich durch mehrere Funkstreifenbesatzungen angefahren. Ein 46-jähriger Geschädigter befand sich vor einem Wohngebäude und hatte blutende Verletzungen. Der 35-jährige Tatverdächtige befand sich noch in der Wohnung des 46-Jährigen und konnte in dieser widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Streit zwischen den Beteiligten. Unvermittelt soll der 35- Jährige den Geschädigten mittels eines Messers angegriffen und verletzt haben. Dem Geschädigten gelang die Flucht aus der Wohnung. Der 46-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwischen den Beteiligten bestand eine lose Vorbeziehung. Beweismittel konnten sichergestellt werden, darunter das mutmaßliche Tatmittel.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und Fluchtgefahr, welcher auch in Vollzug gesetzt wurde. Der 35-Jährige mit nordmazedonischer Staatsangehörigkeit wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell