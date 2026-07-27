Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw überschlägt sich - Verkehrsunfall fordert eine leicht verletzte Person

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Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 27.07.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Detfurther Allee in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 18-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim befuhr mit seinem Mercedes-Benz GLK die Detfurther Allee aus Bad Salzdetfurth kommend in Fahrtrichtung Detfurth. Neben dem 18-Jährigen war noch eine 15-jährige Beifahrerin mit im Fahrzeug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 18-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Hang. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und kam stark unfallbeschädigt sowie auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Liegen.

Glücklicherweise konnten sich die Fahrzeuginsassen trotz der erheblichen Schäden an ihrem Pkw selbstständig aus diesem befreien. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die Detfurther Allee zunächst in beide Richtungen für ca. eine Stunde vollgesperrt. Es kam lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth kam ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzdetfurth und ein Abschleppfahrzeug zum Einsatz.

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