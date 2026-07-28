Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in einen Fahrradkäfig am Bahnhof Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

Am 27.07.2026, in der Zeit von 08:50 Uhr bis 18:35 Uhr, kam es am Bahnhof Hoheneggelsen (Am Bahnhof 7, 31185 Söhlde) zu einem Einbruch in einen dortigen Fahrradkäfig.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das gewaltsame Öffnen des Gitters Zutritt zu dem Fahrradkäfig. Aus dem Inneren wurde anschließend der Akku eines Pedelecs entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

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