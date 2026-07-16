PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende auf Rolltreppe bestohlen

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (15.07.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 34 Jahre alte Reisende gegen 18:50 Uhr auf einer Rolltreppe zum S-Bahnbereich. Währenddessen soll sich der Unbekannte von hinten an die 34-Jährige genähert und die Geldbörse aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack entwendet haben. Anschließend flüchtete er wohl in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Plochingen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich offenbar um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Palm Angels" auf dem Rücken getragen haben. Des Weiteren war er wohl mit einer kurzen grauen Hose, braunen Sandalen und einem schwarzen Basecap mit der Aufschrift "Boss" bekleidet. Auffällig soll eine Tätowierung an der Wade gewesen sein. Die geschädigte Frau mit chinesischer Staatsangehörigkeit erstattete im Anschluss Anzeige bei der Bundespolizei. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 10:36

    BPOLI S: Bedrohung am Bahnhof Reutlingen - Bundespolizei ermittelt

    Reutlingen (ots) - Am Montagnachmittag (14. Juli 2026) ist es am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Reutlingen zu einer Bedrohung zum Nachteil zweier junger Frauen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 15:55 Uhr zwei ebenfalls deutsche Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren aus bislang ungeklärten Gründen zunächst ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:37

    BPOLI S: Lebensgefahr: 22-Jähriger fährt außerhalb des Zuges mit

    Stuttgart (ots) - In Lebensgefahr begeben hat sich am Samstagmorgen (11.07.2026) ein 22 Jahre alter Mann in Stuttgart. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 22-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 08:00 Uhr im Bereich des Lokführers außerhalb eines Metropolexpresses mit, als dieser vom Hauptbahnhof Stuttgart in Richtung Tübingen losfuhr. Hierbei soll er sich ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:51

    BPOLI S: Diebstahl im ICE - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart (ots) - Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagvormittag (11.07.2026) in einem ICE am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte in der Zeit von 10:42 Uhr bis 11:07 Uhr den im Bereich der Gepäckablage befindlichen Rucksack eines 45 Jahre alten Reisenden, während der Zug am Gleis 13 hielt. Den Diebstahl bemerkte der mexikanische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren