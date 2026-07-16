Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende auf Rolltreppe bestohlen

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (15.07.2026) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 34 Jahre alte Reisende gegen 18:50 Uhr auf einer Rolltreppe zum S-Bahnbereich. Währenddessen soll sich der Unbekannte von hinten an die 34-Jährige genähert und die Geldbörse aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack entwendet haben. Anschließend flüchtete er wohl in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Plochingen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich offenbar um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit soll er ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Palm Angels" auf dem Rücken getragen haben. Des Weiteren war er wohl mit einer kurzen grauen Hose, braunen Sandalen und einem schwarzen Basecap mit der Aufschrift "Boss" bekleidet. Auffällig soll eine Tätowierung an der Wade gewesen sein. Die geschädigte Frau mit chinesischer Staatsangehörigkeit erstattete im Anschluss Anzeige bei der Bundespolizei. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

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