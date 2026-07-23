PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagabend, 18 Uhr, wurde in der Hintere Straße ein Gartenzaun beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Berglen: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift

Am Donnerstag gegen 7:20 Uhr kam einer 31-jährige Mercedes-Lenkerin ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 1120entgegen, welcher sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt und den Mercedes streifte. Ohne anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 13:15

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann randaliert in Imbiss und Kraftstoffdiebstahl

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Mann randaliert in Imbiss Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kam es in einem Imbiss in der Salinenstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 29-jähriger Mann dort randalierte und Mitarbeitende angriff sowie schlug. Beim Abwehren des Angriffs wurde der Mann leicht verletzt, woraufhin ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Gegen die ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 08:31

    POL-AA: Ostalbkreis: Schwere Unfälle

    Aalen (ots) - Neuler: Mit Fahrrad gestürzt Ein 71-jähriger Radfahrer verlor am Mittwoch gegen 17:15 Uhr beim Anfahren auf der L 1073, zwischen Adelmannsfelden und Gaishardt, das Gleichgewicht und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt. Böbingen/Beiswang: Traktor gegen Fahrrad Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Traktor mit Anhänger den landwirtschaftlichen Weg aus Beiswang kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren