Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagabend, 18 Uhr, wurde in der Hintere Straße ein Gartenzaun beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Berglen: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift

Am Donnerstag gegen 7:20 Uhr kam einer 31-jährige Mercedes-Lenkerin ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 1120entgegen, welcher sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt und den Mercedes streifte. Ohne anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

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