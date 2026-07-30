Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260730.3 Wacken - Polizeilicher Einsatz im Zusammenhang mit verdächtigen Personen (Folgemeldung zu 260730.2)

Wacken (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei im Bereich Wacken nach zwei verdächtigen Personen gefahndet. Einsatzkräfte trafen beide außerhalb des Festivalgeländes an und brachten sie zur weiteren Klärung auf eine Polizeidienststelle. Eine vorsorgliche Überprüfung eines Fahrzeugs ergab keine Gefahr.

Im Rahmen einer polizeilichen Ermittlungsmaßnahme fahndeten Einsatzkräfte am Donnerstagabend im Bereich Wacken nach zwei verdächtigen Personen. Sie stellten die Gesuchten außerhalb des Festivalgeländes fest und kontrollierten sie.

Aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage richtet die Polizei beim Wacken Open Air besondere Aufmerksamkeit auf verdächtige Personen, Fahrzeuge und Gegenstände. In diesem Zusammenhang untersuchten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein vorsorglich ein Fahrzeug auf einen verdächtigen Gegenstand.

Die spezialisierten Einsatzkräfte schlossen eine von dem Gegenstand ausgehende Gefahr aus. Die Polizei brachte die beiden Personen für weitere Ermittlungen auf eine Dienststelle.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen wird die Polizei derzeit keine weiteren Einzelheiten mitteilen.

Björn Gustke, Pressesprecher

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