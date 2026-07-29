Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260729.1 Wacken: Dritter Anreisetag zum Wacken Open Air 2026 - weiterhin ruhige Einsatzlage

Wacken (ots)

Auch am dritten Anreisetag zum Wacken Open Air 2026 verlief das Einsatzgeschehen aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig. Das Anreisekonzept des Veranstalters bewährte sich erneut, sodass sich die Wartezeiten bei der Anfahrt zum Festivalgelände im erwartbaren Rahmen hielten.

Insbesondere am Dienstagnachmittag herrschte auf den vorgegebenen Anreiserouten ein hohes Verkehrsaufkommen. Dennoch funktionierte das Anreisekonzept des Veranstalters gut. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens sperrten die Einsatzkräfte die Hauptstraße in Wacken um 14:15 Uhr für den Durchgangsverkehr. Am späten Abend verringerte sich das Personenaufkommen merklich, sodass die Sperrung um 22:40 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Polizei und Ordnungsbehörde werden die Verkehrslage weiterhin beobachten und die Hauptstraße bei entsprechendem Besucheraufkommen erneut für den Fahrzeugverkehr sperren.

Im Zusammenhang mit dem Festival registrierte die Polizei in den späten Abendstunden drei Diebstähle aus Zelten und Fahrzeugen sowie insgesamt drei Körperverletzungsdelikte. In zwei Fällen verwies der Veranstalter einen 30-jährigen Deutschen sowie einen 63-jährigen Deutschen nach Körperverletzungsdelikten vom Festivalgelände. Beide mussten anschließend auch ihre Fahrzeuge vom Festivalgelände entfernen.

Darüber hinaus erlitt ein Veranstaltungsmitarbeiter in der vergangenen Nacht einen medizinischen Notfall.

Insgesamt bewertet die Polizei die Einsatzlage, angesichts der hohen Personenzahl, die sich auf und um dem Festivalgelände befindet, weiterhin als ruhig.

Anna Albrink, Pressesprecherin

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