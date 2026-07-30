Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260730.1 Wacken: Erster Festivaltag - Hauptbühnen eröffnet, Einsatzlage weitestgehend ruhig

Wacken (ots)

Mit der Eröffnung des Infields und der Hauptbühnen hat am Mittwoch der erste Festivaltag des Wacken Open Air 2026 begonnen. Aus polizeilicher Sicht verlief das Einsatzgeschehen auch im weiteren Verlauf überwiegend ruhig. Die Hauptstraße in Wacken musste bislang nicht erneut für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Seit Mittwochmorgen registrierte die Polizei zehn Eigentumsdelikte. Dabei handelte es sich unter anderem um Taschendiebstähle sowie Diebstähle aus Zelten und Pkw, bei denen Bargeld entwendet wurde.

Nach einem versuchten Diebstahl aus einem unverschlossenen Wohnanhänger nahmen Einsatzkräfte einen 59-jährigen slowakischen Staatsangehörigen vorläufig fest. Der Eigentümer hatte den Mann bei der Tat bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten mutmaßliche Tatmittel sicher. Der Beschuldigte verfügte über kein Festivalbändchen. Gegen ihn leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann. Er erhielt einen Platzverweis; der Veranstalter sprach zudem ein Hausverbot aus. Ein weiterer Tatverdächtiger flüchtete unerkannt.

Darüber hinaus ermittelt die Polizei nach einer mutmaßlichen Körperverletzung. Festivalbesucher fanden eine verletzte Person auf dem Boden liegend auf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand deuten die Verletzungen auf eine Gewalteinwirkung hin. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet insbesondere die beiden bislang namentlich nicht bekannten Festivalbesucher, die die verletzte Person aufgefunden haben, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu der mutmaßlichen Körperverletzung oder zu bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeistation Schenefeld unter der Rufnummer 04892 899260 zu melden.

Eine Person fiel durch exhibitionistische Handlungen auf. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. Der 19-jährige bulgarische Staatsbürger erhielt einen Platzverweis und musste das Festivalgelände verlassen.

In zwei Fällen stellten Einsatzkräfte Drohnen sicher, die Festivalbesucher ohne Genehmigung betrieben hatten. Der Veranstalter untersagt private Drohnenflüge auf dem Festivalgelände. Flüge sind ausschließlich dem Veranstalter sowie den eingesetzten Behörden und Organisationen vorbehalten.

Die Einsatzkräfte der Polizei sind weiterhin rund um die Uhr im Einsatz und jederzeit für die Festivalbesucher ansprechbar.

Anna Albrink, Pressesprecherin

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