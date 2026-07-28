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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260728.1 Wacken - Zweiter Anreisetag zum Wacken Open Air 2026 verlief störungsfrei und die Einsatzlage blieb ruhig

Wacken (ots)

Auch am Montag, 27.07.2026, fanden immer mehr Festivalbesucherinnen und -besucher den Weg nach Wacken und es mussten lediglich kurze Wartezeiten bei der Anreise in Kauf genommen werden.

Das bewährte Verkehrskonzept mit den vorgegebenen Anreiserouten des Veranstalters scheint auch in diesem Jahr aufzugehen, so dass Verkehrsbeeinträchtigungen weitestgehend vermieden werden konnten.

Die Polizei rechnet auch am heutigen Dienstag mit einem weiter erhöhtem Aufkommen auf den Straßen rund um Wacken. Wer das Navigationsgerät bei der Anreise zum Festival rechtzeitig ausschaltet und den Beschilderungen des Veranstalters vor Ort folgt, sollte auch heute zügig zu den Campgrounds gelangen können. Die Wege auf den Festivalflächen sind weiterhin gut befahrbar.

Die polizeiliche Einsatzlage, bezogen auf das Wacken Open Air 2026, bewegt sich auf einem niedrigen Niveau und verlief bis jetzigen Zeitpunkt ohne besondere Vorkommnisse.

Die Einsatzkräfte sind weiter im Veranstaltungsraum präsent und sind für jede Besucherin und jeden Besucher ansprechbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 04827 9319090
E-Mail: woa-oeffentlichkeitsarbeit.itzehoe.pd@polizei.landsh.de
Standort: Grundschule Wacken, Bokelrehmer Straße 51, 25596 Wacken

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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