Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260727.2 Glückstadt: Unwetter beschädigt zahlreiche Wohn- und Gewerbegebäude

Glückstadt (ots)

Ein schweres Unwetter hat am Sonntagabend in Glückstadt und Umgebung zahlreiche Wohn- und Gewerbegebäude beschädigt. Einsatzkräfte registrierten nach ersten Schätzungen Schäden an etwa 40 bis 50 Gebäuden. Verletzt hat sich niemand.

Gegen 18:55 Uhr zog ein Unwetter mit Gewitter, Sturmböen und einer möglichen Windhose über Glückstadt und die umliegenden Gemeinden. Besonders starke Schäden entstanden im Industriegebiet in der Straße Der Keil, in der Temming-Siedlung sowie in der Engelbrechtschen Wildnis.

Im Industriegebiet deckte der Sturm das Dach einer Halle nahezu vollständig ab. Umherfliegende Dachteile beschädigten anschließend weitere Industriegebäude und Anlagen erheblich.

In der Temming-Siedlung stellten die Einsatzkräfte an zahlreichen Reihenhäusern teilweise schwere oder vollständige Dachschäden fest. Der Sturm riss zudem mehrere Gartenhäuser und Garagen aus ihren Verankerungen und schleuderte sie auf angrenzende Grundstücke.

Auch in der Engelbrechtschen Wildnis beschädigte das Unwetter die Dächer mehrerer Wohngebäude massiv. Im Bereich des Schwarzen Weges entstanden außerdem Schäden an der Oberleitung der Bahnstrecke. Die Bahn leitete den Zugverkehr rechtzeitig um und setzte eigene Kräfte und Betriebsmittel für die Reparatur ein.

Nach ersten Schätzungen dürften insgesamt etwa 40 bis 50 Gebäude betroffen sein. Eine Person erlitt einen Nervenzusammenbruch und erhielt vorübergehend Betreuung. Körperliche Verletzungen verzeichneten die Einsatzkräfte nicht. Der Gesamtschaden dürfte nach einer ersten Einschätzung im hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Bereich liegen.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks sicherten die betroffenen Gebäude und nahmen Notreparaturen vor. Die Stadtwerke und das Ordnungsamt Glückstadt boten weitere Sofort- und Hilfsmaßnahmen an. Eine Unterbringung betroffener Personen oder eine Abschaltung des Strom- und Leitungsnetzes war nicht erforderlich.

Björn Gustke

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