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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260727.3 Wacken - Die Festivalanreise zum WOA läuft bisher weitestgehend reibungslos

Wacken (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2026, startete die Anreise für das Wacken Open Air 2026. Trotz einiger Regenfälle blieben die Wege gut befahrbar und die Anreisenden nutzten die vom Veranstalter vorgegebenen Anreiserouten, so dass es bisher zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Einsatzkräfte der Polizei werden auch im diesem Jahr über den gesamten Veranstaltungszeitraum im sowie um dem Festivalgelände präsent sein und unterstützen mit dem Ziel eines störungsfreien Ablaufs. Eine Festival-Polizeiwache steht den Besucherinnen und Besuchern jederzeit als Anlaufstelle zur Verfügung.

Die Polizei geht davon aus, dass am heutigen Montag und am morgigen Dienstag mit vereinzelten Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten auf den Anreiserouten sowie beim Einlass auf die Campgrounds zu rechnen sein wird. Die Anreisenden können sich jederzeit über die polizeilichen Kanäle der sozialen Medien sowie über die offiziellen Kanäle der Veranstalters auf dem Laufenden halten.

Jens Zeidler, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Wacken Open Air Festival 2026
Telefon: 04827 - 9319090
E-Mail: WOA-Oeffentlichkeitsarbeit.Itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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