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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260726.1 Wacken: Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe beim WOA 2026

Wacken (ots)

Die Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe ist während des Festivals ab sofort erreichbar. Ab Montag, den 27.07.2026, bis Samstag, den 01.08.2026 ist die Festival-Pressestelle der Polizei in den Kernzeiten von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Presseanfragen zum Wacken Open Air 2026 erreichbar.

Am Abreisetag, Sonntag den 02.08.2026, verkürzt sich die Erreichbarkeit der Pressestelle auf den Zeitraum von 11:00 Uhr bis voraussichtlich 13:00 Uhr.

Standort: Grundschule Wacken, Bokelrehmer Straße 51, 25596 Wacken

Telefon: 04827 9319090

(Am heutigen Sonntag, 26.07.2026 nutzen Sie bitte statt der o.g. Telefonnummer die Rufnummer 04821 6022010.)

E-Mail: WOA-Oeffentlichkeitsarbeit.Itzehoe.PD@polizei.landsh.de

Björn Gustke, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Wacken Open Air Festival 2026
Telefon: 04827 9319090
E-Mail: WOA-Oeffentlichkeitsarbeit.Itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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