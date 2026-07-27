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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260727.1 Schenefeld/IZ: Carportbrand greift auf Wohnhaus über

Schenefeld/IZ (ots)

In der Nacht zu Sonntag geriet in Schenefeld ein Carport in Brand. Das Feuer griff auf den Dachbereich eines angrenzenden Wohnhauses über. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 02:30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei den Hinweis auf einen brennenden Carport im Moorlandsweg. Ein Anwohner brachte ein dort abgestelltes Fahrzeug noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Carport bereits vollständig in Flammen.

Das Feuer breitete sich auf Teile des Dachs eines angrenzenden Mehrfamilienhauses aus. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rechtzeitig zu löschen und weitere Schäden am Gebäude zu verhindern. Feuerwehren aus Schenefeld-Siezbüttel, Warringholz, Itzehoe und Aasbüttel beteiligten sich an den Löscharbeiten.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen können die Ermittler eine vorsätzliche Brandlegung als Ursache nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Moorlandswegs beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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