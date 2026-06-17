Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsame Verkehrskontrollen im Rahmen der RoadPol-Aktionswoche "Alcohol and Drugs"

Soest (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche des European Roads Policing Network (RoadPol) mit dem Schwerpunkt "Alcohol and Drugs" führte die Kreispolizeibehörde Soest am Montag, 16. Juni 2026, gemeinsam mit Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Hamm sowie der Kreispolizeibehörde Unna einen Kooperationseinsatz in Soest durch.

Die Einsatzkräfte richteten am Boleweg in Soest eine Kontrollstelle ein. Darüber hinaus fanden Kontrollen im Bereich des Soester Bahnhofs sowie in der Innenstadt statt.

Insgesamt wurden 52 Betäubungsmittel-Vortests durchgeführt. Dabei ergaben sich fünf Fälle, in denen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und Blutproben angeordnet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Verkehrsteilnehmer fest, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Ein E-Scooter-Fahrer nutzte ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen, weshalb ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde.

Bei vier Fahrzeugen waren unzulässige technische Veränderungen vorgenommen worden, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war.

Zudem ahndeten die Beamten Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Mängel bei der Ladungssicherung sowie eine Überladung.

Im Bereich des Soester Bahnhofs kontrollierten die Einsatzkräfte zudem eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Die offene Geldforderung wurde noch vor Ort beglichen, sodass eine Inhaftierung abgewendet werden konnte.

Insgesamt zeigt das Ergebnis des Einsatzes erneut die Notwendigkeit gezielter Verkehrskontrollen. Die Polizei im Kreis Soest wird sich auch künftig an den europaweiten RoadPol-Aktionswochen beteiligen, um die Sicherheit auf den Straßen weiter zu erhöhen.

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