Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rotes Auto verursacht Sachschaden auf Stone Dance Open Air - Fahrer gesucht

Geseke (ots)

Auf dem Parkplatz des Stone Dance Open Airs kam es im Zeitraum vom 13.06.26 um 16:00 Uhr bis 14.06.26 um 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein roter Pkw beteiligt war.

Dieser muss beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw touchiert und dabei nicht unerheblich beschädigt haben. Bei den Nutzern soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von ungefähr 60 Jahren gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat Lippstadt sucht nun nach dem beschriebenen Fahrzeug.

Festivalbesucher, die zum besagten Zeitraum mit einem roten PKW auf dem beschriebenen Parkplatz gewesen sind und nun ebenfalls Unfallspuren am Fahrzeug haben, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

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