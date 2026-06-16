POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger aus Soest

Geseke (ots) - Auf dem Parkplatz des Stone Dance Open Airs kam es im Zeitraum vom 13.06.26 um 16:00 Uhr bis 14.06.26 um 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein roter Pkw beteiligt war. Dieser muss beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw touchiert und dabei nicht unerheblich beschädigt haben. Bei den Nutzern soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter ...

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