POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger aus Soest
Soest (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Malene W. wird hiermit zurückgenommen. Die 15-Jährige wurde wohlbehalten im Bereich Werl angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.(lh)
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell