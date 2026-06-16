Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Nach erneuter Sprengung eines Zigarettenautomaten: Zwei Tatverdächtige festgenommen - Haftbefehle vollstreckt

Lippstadt (ots)

Nach der erneuten Sprengung eines Zigarettenautomaten in der vergangenen Nacht in Lippstadt konnten im Rahmen intensiver Ermittlungen ein Mann und eine Frau festgenommen werden. Beide befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

In der Nacht zu heute wurde der Polizei erneut die Sprengung eines Zigarettenautomaten im Stadtgebiet von Lippstadt gemeldet. Die Täter flüchteten zunächst vom Tatort.

Im Zusammenhang mit gleichgelagerten Taten waren in der jüngeren Vergangenheit bereits ein Mann und eine Frau vorläufig festgenommen worden. Nach ihrer damaligen Entlassung standen beide weiterhin im Fokus der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungsarbeit verdichteten sich die Hinweise und die Beweislage derart, dass den beiden Tatverdächtigen nach derzeitigem Stand mehrere Sprengungen von Zigarettenautomaten zur Last gelegt werden können. Gegen beide Personen waren daher bereits Haftbefehle erlassen worden, die am heutigen Tag vollstreckt werden sollten.

Noch vor der geplanten Vollstreckung kam es in der vergangenen Nacht zu einer weiteren Sprengung eines Zigarettenautomaten. Zwar konnten die beiden Tatverdächtigen nicht auf frischer Tat angetroffen werden, sie wurden jedoch kurze Zeit später an ihren Wohnanschriften festgenommen.

Im Rahmen erneuter Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte unter anderem Bargeld sowie pyrotechnische Gegenstände sicher. Die aufgefundenen Gegenstände werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Der 26-jährige Lippstädter und die 17-jährige Frau aus Erwitte wurden einem Haftrichter vorgeführt. Die bereits bestehenden Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt. Beide Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Beteiligung an der jüngsten Automatensprengung und möglichen weiteren Taten, dauern an.

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