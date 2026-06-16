Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 12-jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 12-jährigen Sina S.

Seit Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 08:45 Uhr, wird die 12-jährige Sina S. vermisst. Sie verließ ihre Wohnanschrift in Soest und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 12 Jahre alt - ca. 162 cm groß - schlanke Statur - rote, kurze Haare

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich Sina S. mit öffentlichen Verkehrsmittel in eine größere Stadt begeben haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 16.06.2026 gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der bekannten Rufnummer des Polizeinotrufs 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Suche nach der vermissten veröffentlicht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell