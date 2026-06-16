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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschädigter Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw gesucht

Lippstadt (ots)

Am 08.06.26 kam es gegen 17:10 Uhr auf dem Gelände des Elli-Markts am Nordbahnhof in Lippstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Ermittler des Verkehrskommissariats davon aus, dass der Pkw-Fahrer den etwa 30-jährigen, dunkelhaarigen Radfahrer bei einem riskanten Fahrmanöver touchiert und dadurch zum Absteigen genötigt hat. Der Radfahrer entfernte sich jedoch nach einer verbalen Auseinandersetzung vom Unfallort.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren und herauszufinden, ob der beschriebene Radfahrer verletzt oder sein Fahrrad beschädigt wurde, sucht das Verkehrskommissariat Lippstadt nun nach dem beschriebenen Fahrradfahrer. Er selbst und Zeugen, die ihn kennen oder etwas zum Unfall sagen können, werden gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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