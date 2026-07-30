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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260730.2 Wacken - Polizeilicher Einsatz im Zusammenhang mit verdächtigen Personen

Wacken (ots)

Im Rahmen einer polizeilichen Ermittlungsmaßnahme fahndete die Polizei am heutigen Abend im Bereich Wacken nach zwei verdächtigen Personen. Die gesuchten Personen wurden außerhalb des Festivalgeländes festgestellt und kontrolliert.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht aufgrund dieses Sachverhalts keine Gefährdung für das Wacken Open Air Festival und seine Besucherinnen sowie Besucher.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Derzeit können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Einzelheiten genannt werden.

Die Polizei wird zu einem geeigneten Zeitpunkt eigenständig nachberichten.

Rückfragen bitte an:

Telefon: 04827 9319090
E-Mail: woa-oeffentlichkeitsarbeit.itzehoe.pd@polizei.landsh.de
Standort: Grundschule Wacken, Bokelrehmer Straße 51, 25596 Wacken

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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