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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht Verkehrsunfall zwischen Überholer und Linienbus

St. Katharinen (ots)

Am Donnerstag, 23.07.2026 gg. 06:53 Uhr ereignete sich auf der Linzer Straße in St. Katharinen ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus. Der Unfallverursacher mit dem weißen Transporter, befuhr die Linzer Straße aus Fahrtrichtung Rott in Richtung Ortsmitte. Der Linienbus befuhr die gleiche Strecke und beabsichtigte nach links in die Weidenstraße abzubiegen. Hinter dem Linienbus und vor dem Transporter fuhr noch ein Pkw. Der Fahrzeugführer des weißen Transporters überholte mit überhöhter Geschwindigkeit an unübersichtlicher Stelle zunächst den Pkw und in Absicht den Linienbus. Als der Fahrzeugführer des Busses den Abbiegevorgang nach links einleitete, kam es zur Kollision und Unfall.

Zur abschließenden Klärung der Verkehrsunfallbearbeitung, wird die Fahrzeugführerin des Pkw, die hinter dem Linienbus gefahren war als Zeugin gesucht. Diese war bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet die Zeugin sich zu melden.

Sollten weitere Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, wird gebeten sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Linz bedankt sich bereits vorab, für die Mitwirkung an der Aufklärung des Verkehrsunfalls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz
Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0
@: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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