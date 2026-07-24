PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Messer angegriffen - Festnahme

Limburg (ots)

1. Mit Messer angegriffen - Festnahme,

Bad Camberg, Erbach, Limburger Straße, 23.07.2026, 15:55 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es auf einem Feldweg im Bereich der Limburger Straße in Erbach zu einem Messerangriff mit anschließender Festnahme. Eine 42-jährige Frau meldete der Polizei gegen 15:55 Uhr, dass ihr 37-jähriger Begleiter soeben im Feld im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten mit einem Messer verletzt worden sei. Der zwischenzeitlich geflohene 43-jährige Ex-Mann der Mitteilerin konnte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch im Nahbereich von Polizeikräften lokalisiert und festgenommen werden. Das vermeintliche Tatmittel wurde aufgefunden und sichergestellt. Der leicht verletzte 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sowie der genaue Ablauf der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

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