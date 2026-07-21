PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Limburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen, Festnahme eines "falschen Polizeibeamten", Limburg an der Lahn / Elz, Dienstag, 21.07.2026, 09:30 Uhr - 11:30 Uhr

(kq)Der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und Beamten des Polizeipräsidiums Westhessen ist es am Dienstagvormittag gelungen, einen 17-jährigen mutmaßlichen Abholer im Zusammenhang mit Betrugsdelikten durch sogenannte "falsche Polizeibeamte" festzunehmen.

Unbekannte Täter hatten sich zuvor gegenüber einem Ehepaar aus dem Bereich Elz telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert, um diese vor vermeintlichen Einbrechern zu schützen. Bei den Angerufenen, die den Trick durchschauten und parallel die echte Polizei kontaktierten, handelt es sich um eine 72-jährige Frau sowie ihren 74-jährigen Ehemann.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnte gegen 11:30 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher bei der Abholung der Wertgegenstände durch Zivilkräfte der Polizei festgenommen werden. Der Jugendliche soll innerhalb der Täterstruktur als sogenannter Abholer fungiert haben. Gegen den Jugendlichen besteht der Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Betruges.

Der 17-Jährige soll am morgigen Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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