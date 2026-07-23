PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gartenschuppen aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Gartenschuppen aufgebrochen,

Limburg, Feldbergstraße, 19.07.2026, 10:00 Uhr bis 22.07.2026, 15:10 Uhr

(pl)Zwischen Sonntagvormittag und Mittwochnachmittag wurde ein Gartenschuppen in der Feldbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in den Schuppen ein, schnappten sich Werkzeuge sowie Gartengeräte und ergriffen dann mit ihrer Beute im Gesamtwert von rund 1.500 Euro die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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