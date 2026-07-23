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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gartenschuppen aufgebrochen

Limburg (ots)

1. Gartenschuppen aufgebrochen,

Limburg, Feldbergstraße, 19.07.2026, 10:00 Uhr bis 22.07.2026, 15:10 Uhr

(pl)Zwischen Sonntagvormittag und Mittwochnachmittag wurde ein Gartenschuppen in der Feldbergstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen in den Schuppen ein, schnappten sich Werkzeuge sowie Gartengeräte und ergriffen dann mit ihrer Beute im Gesamtwert von rund 1.500 Euro die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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    POL-LM: Keine presserelevanten Sachverhalte

    Limburg (ots) - Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042 E-Mail: ...

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