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Mittelhessen: Mit dem E-Scooter ans Ziel: Aber Sicher! Polizei gibt Tipps

Mittelhessen: Mit dem E-Scooter ans Ziel: Aber Sicher! Polizei gibt Tipps
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Giessen (ots)

Mit dem E-Scooter ans Ziel: Aber Sicher! Polizei gibt Tipps

Die Anzahl der Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen, besser bekannt als elektrische Roller oder E-Scooter, nimmt auch in Mittelhessen zu. Nachdem im Jahr 2024 noch 95 Unfälle im Zuständigkeitsbereich des mittelhessischen Präsidiums registriert wurden, weist die Statistik für das Jahr 2025 insgesamt 157 Verkehrsunfälle aus. Auch die Zahl der verletzten Personen stieg deutlich an. 2025 erlitten insgesamt 111 Menschen bei E-Scooter-Unfällen Verletzungen, rund 85 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch im Laufe der letzten Wochen ereigneten sich mehrere Unfälle, bei denen Personen, darunter Kinder, teils schwere Verletzungen erlitten.

So stürzten vergangenen Samstag in Lahntal zwei 13-Jährige mit einem E-Scooter. Beide Kinder wurden verletzt, eines davon schwer. Ein 55-Jähriger erlitt Anfang Juli leichte Verletzungen, als er in Nidda alkoholisiert von seinem Roller fiel. Sein Gefährt war zudem nicht versichert. In Wetzlar beförderte eine 14-Jährige eine 15-Jährige auf ihrem E-Roller. Die Fahrerin verlor die Kontrolle und kam zu Fall. Sie und ihre Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich ebenfalls zu Monatsbeginn. Ein 21-jähriger Gießener war auf den ersten Blick ordnungsgemäß unterwegs. Bei der Kontrolle Mitte Juli in Gießen stellten Beamte allerdings fest, dass der Roller mit 32 km/h schneller als erlaubt fuhr. Offenbar wurde die Software manipuliert. Damit war nicht nur die Betriebserlaubnis erloschen, sondern der Mann hätte zudem die Führerscheinklasse A1 benötigt. Da er diese nicht besitzt, muss er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

E-Roller dürfen ohne eine Prüfung gefahren werden. Das Mindestalter dazu beträgt 14 Jahre. Es darf nur eine Person auf dem Roller stehen, das Befördern von weiteren Personen ist nicht erlaubt. Das dient nicht zuletzt der eigenen Sicherheit. E-Scooter dürfen maximal 20 km/h schnell sein, zudem müssen sie versichert werden, wenn sie im öffentlichen Verkehrsraum gefahren werden. Eine gesetzliche Helmpflicht existiert nicht. Manche Modelle werden speziell als "Kinder-E-Roller" zum Kauf angeboten. Diese unterliegen allerdings denselben Regeln, es gelten somit keine Ausnahmen für Mindestalter, Versicherungspflicht und die übrigen Bestimmungen.

Die Polizei möchte, dass alle möglichst sicher an ihr Ziel gelangen. Folgende Tipps helfen dabei:

   - Helm: Schlecht für die Frisur, gut für den Kopf! Was fürs 
     Fahrrad gilt, greift auch hier. Auch wenn es keine Pflicht ist: 
     Schaltet den Kopf ein und zieht einen Helm auf!
   - Mindestalter: Es mag verlockend sein, aber erst ab 14 Jahren ist
     das Fahren der Roller erlaubt. Haltet euch daran!
   - Mitnahme von Personen: Es kann nicht nur gefährlich sein, 
     sondern auch zu schweren Unfällen führen. Bitte nur alleine auf 
     dem E-Roller fahren!
   - Versicherung: Nicht nur Pflicht, sondern wichtig, damit ihr im 
     Fall der Fälle abgesichert seid!
   - Alkohol und Drogen: Die Regeln dazu sind analog zu den übrigen 
     Kraftfahrzeugen. Am besten ist ohnehin: Wer fährt, trinkt nicht!
   - Unterwegs: Fahren nur auf Radwegen, Radstreifen oder der 
     Fahrbahn, nicht auf Gehwegen. Achtet auf rote Ampeln, nehmt die 
     Kopfhörer aus den Ohren und lasst die Finger weg vom Handy!
   - Generell: Versetzt euch in andere Verkehrsteilnehmerinnen und 
     Verkehrsteilnehmer, nehmt Rücksicht und achtet aufeinander. So 
     tragt ihr dazu bei, dass alle möglichst sicher ans Ziel kommen! 
     Sprecht zudem mit eurer Familie, an eurer Schule und mit eurem 
     Umfeld über diese wichtigen Regeln!

Die Polizei wünscht allen eine gute Fahrt!

Weitere Informationen stehen im Internet zur Verfügung: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/e-scooter-im-ueberblick

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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